Распространяющих неэтичные видеоролики об учителях отследят и накажут
Следственный комитет России и Министерство просвещения намерены отслеживать в СМИ и социальных сетях материалы о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств в отношении педагогов и преподавателей.
С таким заявлением 20 апреля выступила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Заявление размещено на официальном сайте ведомства. В нем говорится, что Следственный комитет проводит постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей, а также уделяет пристальное внимание сообщениям с заведомо ложной информацией об обстоятельствах, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране.
В сегодняшних условиях делается все для продолжения учебного процесса в образовательных учреждениях. Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы.
Тем не менее в сети появляются видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств, и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей.
«Важно помнить, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образования, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а в отдельных случаях привести к уголовно-правовым последствиям», — подчеркнуто в документе.
Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц с последующей правовой оценкой их действий.