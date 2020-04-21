Распространяющих неэтичные видеоролики об учителях отследят и накажут

Следственный комитет России и Министерство просвещения намерены отслеживать в СМИ и социальных сетях материалы о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств в отношении педагогов и преподавателей.

С таким заявлением 20 апреля выступила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Заявление размещено на официальном сайте ведомства. В нем говорится, что Следственный комитет проводит постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей, а также уделяет пристальное внимание сообщениям с заведомо ложной информацией об обстоятельствах, связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В сегодняшних условиях делается все для продолжения учебного процесса в образовательных учреждениях. Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы.

Тем не менее в сети появляются видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств, и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей.

«Важно помнить, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образования, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а в отдельных случаях привести к уголовно-правовым последствиям», — подчеркнуто в документе.

Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц с последующей правовой оценкой их действий.