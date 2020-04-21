Подготовлен второй пакет мер поддержки бизнеса

Решено, что на три месяца, с 1 апреля по 30 июня, все предприниматели и предприятия, которые вошли в федеральный и региональный перечни пострадавших отраслей, освобождаются от арендной платы за госимущество.

Всем остальным будет предоставлена отсрочка по платежам на госимущество и землю. Погашать долг за аренду можно будет до конца 2022 года, чтобы планомерно распределить нагрузку.

«Размер платежа не может превышать размера 1/3 арендной платы»,— пояснил директор Департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов.

С нестационарных торговых объектов (НТО), которые приостановили работу во время режима самоизоляции, арендную плату за второй квартал 2020 года не возьмут.

«Если они закрыты, зачем с них брать деньги. Для НТО, которые продолжают деятельность, сделаем 50% скидку, с учетом падения спроса, для неработающих необходимо отметить арендную плату», — объяснил врио губернатора Михаил Развожаев.

Кроме того, предприятия, которые вошли в региональный перечень пострадавших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом компаний, смогут воспользоваться отсрочкой по налогам. Ранее такая мера распространялась только на предприятия из федерального перечня.

«В частности, это продление сроков уплаты по авансовым платежам, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу, по транспортному налогу, налогу по патентной системе, ЕНВД, налогу по упрощенной системе и единый сельхозналог – по ним по всем мы принимаем данные решения», — сказал Д.Профатилов.

Меры поддержки предусмотрены для собственников торговых и офисных центров при условии поддержки своих арендаторов. Если они расположены на земельных участках, находящихся в государственной собственности, их освободят от арендной платы за землю на три месяца — с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Но для этого торговые центры должны будут предоставить в Департамент по имущественным и земельным отношениям подтверждение, что они снизили арендную плату своим арендаторам: тем, кто полностью закрыт — на 100%, тем, кто продолжает деятельность — на 50%.