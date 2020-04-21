Мошенники при помощи коронавируса оставят вас без денег

Псевдомедики, фальшивые тесты и противовирусные препараты: как мошенники могут обманывать во время эпидемии, рассказали в полиции Севастополя.

Поток информации об опасностях из-за вспышки коронавирусной инфекции вызывают у граждан тревогу и сомнения. К тому же, многим достаточно тяжело приспосабливаться к новым реалиям жизни в режиме самоизоляции.

Тем не менее, все эти факторы на руку людям, которые всегда сумеют обратить даже самую критическую ситуацию в свою пользу, — мошенникам. Они пытаются заработать на сложной ситуации и доверчивости граждан.

Что же придумывают современные мошенники, и как не стать жертвой их обмана? УМВД России по Севастополю рассказало о наиболее распространенных видах махинаций во время эпидемии.

Дистанционный способ мошенничества во время самоизоляции остается актуальным как никогда. Например, гражданам на мобильные номера приходят неизвестные смс-сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции на указанный сотовый номер.

Также мошенники могут рассылать письма от Всемирной организации здравоохранения, под предлогом сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом.

Кроме этого, злоумышленники не прочь примерить на себя новые роли. Обернувшись врачами, они пытаются проникать в квартиры к пенсионерам.

Обманщики предлагают пожилым гражданам, а иногда и молодым людям, провериться на наличие опасного заболевания. Впустив незнакомцев к себе в жилища, граждане и не подозревают, что в скором времени они останутся без денег, ценных украшений и бытовой техники. Их похитят незваные гости.

Аферисты не дремлют и в интернете. На сайтах и в социальных сетях они предлагают приобрести онлайн «самый быстрый и точный» тест на коронавирус или купить «чудо-таблетки», «чудо-маски» и «чудо-антисептики» для борьбы с вирусом за определённую плату.

Дорогие жители Севастополя, помните: это мошенники! Будьте бдительны, не выполняйте действия, на которые указывает вам в сети интернет или по мобильному телефону незнакомец. Он хочет вас обмануть.

Не впускайте в дом подозрительных граждан, которые действуют под видом врачей или сотрудников полиции. Обязательно попросите их показать документы и убедитесь в их достоверности, позвонив в ту организацию, которую представляют данные лица.

Если вы все же стали жертвой мошенников или стали свидетелем противоправных действий, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 102, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.