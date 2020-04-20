За выходные выявили еще двоих носителей коронавируса

За выходные дни в Севастополе положительные тесты на коронавирус подтвердились еще у двоих человек, сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев.

— Они оба были у нас под контролем. Там маленькая девочка годик и два месяца. Мама из-за границы вернулась, была в группе риска в инфекционной больнице. Подтвердился диагноз, но состояние нормальное, наблюдаем. Второй заболевший — пациент обсерватора «Изумруд». Он лежал у нас в больнице имени Даши Севастопольской, наблюдал за мальчиком с ДЦП, который был на курсе очередного лечения, — пояснил, что оба были переведены в «Изумруд», добавив, что у мужчины подтвердился диагноз Covid-19 и вчера оба они переведены в инфекционную больницу.

Глава города также сообщил, что по персоналу и остальным пациентам, переведенным из больницы №3 в «Изумруд», получены отрицательные пробы. После обеда они будут отпущены из обсерватора по домам под наблюдение медсотрудников.

Согласно информации замгубернатора Александра Кулагина, с начала года в городе находились под наблюдением 6870 человек, снято с наблюдения по завершению карантинного периода — 5204 человека, под наблюдением остаются 1667. С начала года в городскую инфекционную больницу госпитализированы 176 человек, выписано 82. В настоящее время в стационаре находятся 94 человека. С 1 января заболело 18 человек, сейчас в стационаре 13 человек, выписано пятеро.

— Два человека у нас в состоянии средней тяжести, все остальные достаточно легко переносят болезнь, получают противовирусные препараты, будут выписаны после получения нескольких отрицательных результаты подряд, — сказал А.Кулагин.

В больнице №9 под наблюдением находятся три человека, в обсерваторе пансионата «Изумруд» — 106. В Свято-Георгиевском монастыре, закрытом на обсервацию — 21 монаха.

Два медучреждения города определены под лечение коронавирусной инфекции — Городская инфекционная больница (225 коек) и больница №9 с максимальным коечным фондом — 240 коек.

— Мы готовимся к более тяжелому сценарию, и на всякий случай готовим 427 коек круглосуточного пребывания. Для этого нам понадобится 150 аппаратов ИВЛ. На сегодня у нас есть 40 аппаратов, из которых семь — в больнице №9, — сказал А.Кулагин.

Он уточнил, что больница№9 готова принимать инфицированных пациентов, имеющих еще и острую патологию хирургического и терапевтического характера, в том числе пациентов, нуждающихся в процедуре гемодиализа.

В Севастополе с 1 апреля введен режим строгой самоизоляции. Люди, прибывающие из неблагополучных по коронавирусу регионов и стран, должны проходить обязательный 14-дневный карантин.