Введение обязательной маркировки молочной продукции отложили

Правительство РФ перенесло сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в стране с 1 июня 2020 года на 20 января 2021-го. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

При этом эксперимент по маркировке данной категории товаров продлили до 31 декабря 2020 года, сообщил сайт Роскачества

К 2024 году в России должна заработать единая национальная система маркировки и отслеживания товаров, которой будут подлежать все виды продукции. На упаковках начнут размещать матричные штрихкоды, содержащие детальные данные о продукте, включая его наименование, производителя, дату, время и место выпуска. Таким образом, у потребителя появится возможность с помощью специального приложения на смартфоне быстро находить информацию, подтверждающую подлинность товара.

В 2019 году данная система стала обязательной для табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С начала этого года обязательная маркировка распространилась на лекарства.