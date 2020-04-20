В Байдарской долине модернизируют уличное освещение

В семи селах Орлиновского муниципального округа до конца года ГБУ «Горсвет» проведет модернизацию наружного освещения. Это села Гончарное, Ново-Бобровка, Орлиное, Павловка, Передовое, Тыловое, Широкое. Сейчас ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчика, сообщает пресс-служба ГБУ «Горсвет».

По проекту в селах будет установлено 996 единиц энергоэффективных светодиодных светильников, мощностью от 30 Вт до 100 Вт. Применение светодиодных технологий позволяет добиться большей освещенности сельских территорий при значительной экономии потребления электроэнергии.

Осветительные установки будут размещены на 102 металлических и железобетонных опорах. Сеть наружного освещения на объекте будет выполнена кабельными линиями протяженностью более 23 км. Освещением оборудованы все внутридворовые дороги и подходы к социально значимым объектам в границах округа.

Будут построены 10 новых шкафов управления наружным освещением для качественного предоставления услуг.

В ГБУ «Горсвет» обещают, что в дальнейшем обустройство наружного освещения будет проведено во всех селах округа.