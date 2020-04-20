Севастополь в числе российских регионов, где население растет

Город федерального значения даже находится на втором месте в РФ по темпам этого прироста, уступая лишь Ингушении. Но в национальной республике прирост идет за счет рождаемости, а в Севастополе — за счет приезжих.

Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. При этом в 26 регионах страны численность населения выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В 2019 году численность родившихся в РФ была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась всего на 1,3%. Приток мигрантов за этот период снизился на 0,6%.

Населения становится меньше, но медленнее

По данным исследования, общая убыль населения за последние три года в стране составила 55,8 тысячи человек. В 2019 году ситуация несколько улучшилась — снизился темп сокращения населения, но произошло это за счет двукратного увеличения миграционного притока (с 223,2 тысячи до 316,2 тысячи человек).

И рожают, и приезжают

За последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах. Так, по данным исследования, численность населения в Ингушетии увеличилась на 5,5% и на 1 января 2020 года составила 507,1 тыс. человек. Далее следует Севастополь (+4,8%, 449,1 тысячи человек), Ленинградская область (+4,7%, 1,875 млн человек), Чеченская Республика (+4,5%, 1,47 млн человек) и Тюменская область (+4%, 1,53 млн человек).

Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населенности столичных и экономически развитых регионов с высоким уровнем жизни, крупных агломераций, прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

За этот период миграционный прирост населения в целом наблюдался в 30 регионах.

Естественный прирост населения в целом наблюдался в 22 регионах.

В 10 субъектах РФ общий прирост населения зафиксирован только за счет миграционного притока, который превысил естественную убыль населения. В Московской области миграционный прирост составил 298,7 тысячи человек, в Краснодарском крае 120,6 тысячи, в Ленинградской области — 112,6 тысячи, в Севастополе — 23,9 тысячи, в Крыму — 21,5 тысячи, в Адыгее — 13,2 тысячи, в Томской — 1,5 тысячи и Сахалинской области — одна тысяча человек.

Однако в 10 регионах страны население выросло за счет естественного прироста на фоне миграционной убыли. Среди них лидерами по естественному приросту являются Дагестан, Чечня, ХМАО-Югра.

Общее снижение численности населения зафиксировано в 59 субъектах России. Регионами-аутсайдерами рейтинга стали Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).

Проведенный анализ свидетельствует об устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Неутешительные демографические прогнозы

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в течение 2020 года возможны серьезные изменения в демографической сфере с учетом продолжающегося действия эффекта демографической ямы, результатов пандемии коронавируса, а также последствий мирового экономического кризиса, провоцирующих рост социального неблагополучия семей. Тенденция на естественную убыль сохранится, миграционный прирост населения ожидается низким, считают эксперты.

На 1 января 2020 года численность населения России составила 146,748 млн человек.