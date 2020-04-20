Режим выезда из города тоже ужесточат

— На этой неделе мы ужесточаем контроль выезда, в том числе наших автомобилей, покидающих территорию Севастополя. Предупреждаем, что по всем, кто будет подъезжать к пунктам контроля без оснований, будет проведено административное расследование и составлен протокол, — предупредил А.Краснокутский.

По его информации, за последнюю неделю по результатам работы шести контрольных пунктов, проверено 4252 автомобиля, в которых находились более 5,5 тысяч человек. Из них, прибывших из других регионов — более 1300. Все находившиеся в этих автомобилях люди были проанкетированы. 245 автомобилей были развернуты от границ Севастополя. Люди в них не имели оснований пребывать в нашем городе и отказались ехать в 14-дневный платный обсерватор.

На железнодорожном вокзале проинспектировано более 300 человек. Не допущено в город семь человек. Они на поезде покинули Севастополь.

По словам этих людей, они не ожидали, что установлен столь жесткий режим и что им придется отправиться на две недели в платный обсерватор.