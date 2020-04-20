Режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Покидать свои жилища до 30 апреля 2020 года разрешается для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула животных на расстоянии 100 метров от дома, а также по служебной необходимости (при наличии спецпропуска).

Ограничения не распространяются на поездки в личном автомобиле или такси на собственную дачу или в загородный дом и в магазин.

Рекомендовано отменить все турпоездки и посещения кладбищ. Запрещено посещение лесов, набережных, площадей, музеев-заповедников и парков.

Из послаблений: будет разрешено работать ветклиникам и магазинам оптики.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции введен на территории Севастополя с 17 марта 2020 года. С 1 апреля он на неделю ужесточен необходимостью соблюдать самоизоляцию, но продлевался уже несколько раз.

В Севастополе на 22 апреля было 19 подтвержденных носителей новой коронавирусной инфекции, пятеро из них выздоровели. В Крыму выявлено 51 положительных на Covid-19. Из них на лечении 28 человек, выздоровело — 23.