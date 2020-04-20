Не дают самоизолироваться на природе

Севастопольские спасатели, полиция и лесники выявили более 100 нарушителей режима повышенной готовности в пасхальное воскресенье, 19 апреля.

Сотрудники ГУ МЧС России по Севастополю совместно с представителями ГКУ «Севастопольское лесничество» и полиции провели масштабный рейд с целью выявления нарушителей режима самоизоляции и противопожарного режима в лестной местности в праздничный день 19 апреля.

Спасатели работали и на суше, и с моря, призывая граждан к сознательности и возвращению по домам. Проверки устроили на пляжах бухты Казачьей и Балаклавы, на лесных участках у Хмельницкого, Черноречья и Сахарной Головки.

Было выявлено более 100 нарушителей. Только на пляже Васили в Балаклаве патрули обнаружили 32 человека, которые проигнорировали введенные противоэпидемиологические меры. С ними провели профилактические беседы. Костры пришлось затушить, мангалы убрать.

На первый раз отдыхающие отделались предупреждением. Однако, за данный тип нарушений, уже введена административная ответственность, напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.