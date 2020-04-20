На Пасху в храмы пришло в 8 раз меньше людей, чем обычно

По статистике, поток людей в храмы Севастополя на Пасху уменьшился в 8 раз по сравнению с прошлыми годами. Об этом 20 апреля сообщил и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

— Во время празднования Пасхи в городе было организовано 52 поста с привлечением народных дружинников, которые должны были контролировать соблюдением людьми дистанции при входе в храмы. Конфликтных ситуаций за прошедшие сутки не произошло, — констатировал чиновник.