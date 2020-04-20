Лечение потерпевших должны оплатить нападавшие

Прокуратурой Нахимовского района Севастополя направлены в суд для рассмотрения по существу четыре уголовных дела, согласно материалам которых, потерпевшие в результате преступных посягательств получили телесные повреждения и им была оказана медицинская помощь.

Лечение четырех потерпевших в Первой горбольнице и Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обошлось Территориальному фонду обязательного медицинского страхования города в 110 тысяч рублей.

Для возмещения понесенных затрат прокуратурой района при направлении уголовных дел в суд поданы четыре исковых заявления в интересах фонда медстрахования о взыскании с обвиняемых расходов на лечение потерпевших.

Уголовные дела и исковые заявления в настоящий момент находятся на рассмотрении мировых судей Нахимовского судебного района, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.