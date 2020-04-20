20 апреля в России отмечают Национальный день донора

В Севастополе в донорской базе данных зарегистрировано около 12 тысяч человек. Из них полторы тысячи — почетные доноры и около трех тысяч — штатных.

— Штатные доноры — это люди, которых мы вызываем в экстренных случаях, — объяснил главный врач севастопольского «Центра крови» Иван Боечко. — В период эпидемии мы относимся к донорам особо бережно. В наших помещениях абсолютно всё подвергается санитарной обработке, начиная от ковриков и дверных ручек и заканчивая каждой деталью медицинского оборудования.

По его словам, в обычных условиях центр принимает 50-70 доноров в день, а сейчас из-за режима самоизоляции — до 30.

— При этом мы полностью обеспечиваем лечебные учреждения города в необходимых объемах крови, — заверил главврач.

Серьезные травмы в результате ДТП, разного рода кровотечения, ожоги, гематологические и онкологические заболевания, а также другие тяжелые случаи нуждаются в лечении посредством переливания крови. Донорская кровь, как правило, нужна, когда у человека шансы остаться в живых составляют 50 на 50.

Из-за оптимизации и централизации севастопольская станция переливания крови сегодня не производит компоненты и препараты крови, хотя имеет все возможности изготавливать антирезусные и такие препараты, как альбумин, полибиолин, иммуноглобулин.

— Когда будут найдены и исследованы люди, переболевшие этим чудо-вирусом COVID-19, и они добровольно захотят сдать кровь, мы обязательно начнем заготавливать плазму, — подчеркнул главврач.

Решение об учреждении Национального дня донора в России было принято Комитетом по развитию и решению проблем донорства на собрании «круглого стола» в Государственной Думе. Была выбрана историческая дата: 20 апреля 1832 года в Петербурге молодой акушер-экспериментатор Андрей Вольф провел первое переливание крови, увенчавшееся успехом.