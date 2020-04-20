Для младших школьников создадут дежурные классы

О том, что для детей младшего школьного возраста создадут дежурные классы, 20 апреля сообщила директор департамента образования Елена Богомолова.

Она уточнила, что речь идет об учениках 1-4-х классов. Прежде заявлений от родителей этих учеников не было, теперь подано три заявления.

— Поскольку прежде заявлений не было, дежурные группы не создавались. Но так как на прошлой неделе появились три таких заявления от родителей, такие группы будут созданы. Не для всех, кто захочет, а только для тех детей, чьи родители осуществляют деятельность, сооветствующую указу врио губернатора, — сообщила Е.Богомолова.

Для записи в школьные группы родителям необходимо написать заявление в электронном виде на имя директора своей школы. По поданным заявлениям организовываются группы.

Дети будут учиться в разных школах, а сами группы будут формироваться по мере поступления заявлений. Так, с 20 апреля уже начал функционировать класс на базе средней школы №3.