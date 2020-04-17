За нарушение контракта ремонтников Художественного музея оштрафовали на 220 тысяч рублей

По информации, поступившей из прокуратуры Ленинского района, представители подрядной организации ООО «Гуар», ведущей ремонт и реставрацию здания Севастопольского художественного музея им.Крошицкого, оштрафованы за допущенные нарушения при изменении условий государственного контракта.

Как оказалось, между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и подрядчиком ООО «Гуар» был заключен контракт, который предусматривал выплату аванса в сумме 49 тысяч рублей. Однако потом эта сумма была увеличена до 31 млн рублей. Выяснилось, что в нарушение требований действующего законодательства стороны заключили дополнительное соглашение, в котором размер аванса столь существенно увеличен.

По указанному факту в отношении юридического лица ООО «Гуар» и его генерального директора прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.7.32 КоАП РФ (нарушения порядка заключения, изменения контракта).

Рассмотрев материалы административных дел, УФАС по Республике Крым и Севастополю оштрафовало виновных лиц на общую сумму 220 тысяч рублей. Сообщается также, что принятое решение еще не вступили в законную силу.

Напомним, что питерская компания «Гуар» начала ремонт музея весной 2018 года. Сумма контракта составляла свыше 309 млн рублей, срок окончания — декабрь 2019 года. Работы в срок не выполнены, контракт с подрядчиком разорвали.

Ремонт и реставрация здания музея финансируются за счет Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».