В парке у Георгиевского монастыря карантинных вредителей растений не обнаружено

На территории Свято-Георгиевского мужского монастыря сотрудники Департамента сельского хозяйства в конце марта провели карантинное фитосанитарное обследование парка на предмет возможного выявления карантинных вредных организмов. Однако, как выяснилось, таковых в парке пока нет.

Вместо этого специалисты департамента зафиксировали возобновление вегетации и фазы цветения у растений-эфемеров и первоцветов — примул, крокусов, фиалок, нарцисов, тюльпанов, гиацинтов, а также зимующих и озимых растений и т.д.

Активно вегетируют и травянистые однолетние растения, газонная трава, двулетние и многолетние растения — чистотел, одуванчик, просвирник, черотополох и расторопша, чего не скажешь о сорных растениях, в том числе амброзии полыннолистной и повилики полевой.

Зато в фазе вегетации находятся лиственные деревья и кустарники: липа мелколистная, яблоня декоративная, фисташка туполистная, дрок, скумпия кожевенная, спирея средняя, роза благородная, розмарин, барбарис, кизильник и др.

Вовсю цветут кизил, черемуха, алыча, слива, из декоративных — айва японская, хеномелес, магония падуболистная и форсайтия.

Еще одна хорошая новость — растения, являющиеся пищевыми для американской белой бабочки, на сегодня находятся только в стадии возобновления вегетации, распускания листьев не отмечено.

При этом растений, являющихся пищевыми для ранее выявленного на территории Севастополя карантинного Клопа платановой кружевницы, не выявлено вообще.

Специалисты департамента проконсультировали руководство Свято-Георгиевского монастыря, как правильно защищать растения на территории парка от карантинных вредителей.