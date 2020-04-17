Проводится проверка по свалке свиных шкур

Прокуратурой организована проверка по информации о несанкционированной свалки отходов мясопереработки в балке Бермана.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения несанкционированной свалки отходов животного происхождения (свиных шкур) на территории Балаклавского муниципального округа, в районе кладбища «Кальфа». По поручению прокуратуры специалисты управления ветеринарии города провели обследование места несанкционированной свалки, а сотрудники ГБУ «Севветцентр» отобрали пробы для исследования на африканскую чуму свиней.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.