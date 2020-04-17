День Победы отложили

Празднования 75-летия Победы 9 мая не будет, об этом заявил Президент России Владимир Путин.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не позволяет начать подготовку к параду на Красной площади и другим массовым мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому все приготовления в Москве и в регионах будут отложены. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны на совещании Совета безопасности.

— Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы, — заявил президент.

Он обратился к миллионам граждан — участникам всенародной акции «Бессмертный полк»:

— Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, — заверил граждан В.Путин.

Он пообещал, что мероприятия в честь Дня Победы в этом году «обязательно проведут»: «Будет и главный парад в Москве на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

О том, что российские власти из-за эпидемии COVID-19 рассматривают вариант переноса даты празднования Победы, стало известно в начале апреля.

По данным источников российских СМИ, в Кремле и Минобороны выбирали из двух вариантов: проведение парада 9 мая на Красной площади при пустых трибунах или перенос всех торжеств на осень.