Судостроительные заводы «Залив» и «Море» возобновили работу

Работа крымских судостроительных заводов в Керчи и Феодосии возобновилась после перерыва, связанного с пандемией нового коронавируса, сообщается на сайте Министерства промышленной политики Республики Крым.

Согласно указу главы Крыма, в республике из-за коронавируса введен режим повышенной готовности — до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий. Документ ранее дополнили списком из 92 системообразующих компаний, которым разрешена работа в обычном режиме. В него в том числе вошли судостроительные заводы «Залив» и «Море».

«После перерыва, вызванного мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции, судостроительные предприятия Республики Крым возобновили работу на заказах гражданского и военного направлений. Представители менеджмента предприятий отмечают, что в течение рабочего дня руководители всех уровней следят за строгим соблюдением мер безопасности в сложной эпидемиологической обстановке. В меры профилактики распространения вируса на предприятиях судостроения республики входят влажные уборки всех бытовых и рабочих помещений специальными дезинфицирующими растворами, контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания», — цитирует сообщение ТАСС.

Судостроительный завод «Залив» подтвердил техническую возможность и готовность к строительству судов с надлежащим качеством, в установленные заказчиком сроки, отмечается на сайте.

«К работе приступили работники цехов, за исключением заводчан старше 65 лет, беременных женщин и сотрудников с хроническими заболеваниями. Для разных категорий работников разработан специальный график начала и окончания рабочего дня с тем, чтобы исключить массовое скопление людей при входе и выходе», — уточняется в сообщении.

Со ссылкой на информацию от судостроительного завода «Море» отмечается, что заказчики этого предприятия могут скорректировать сроки завершения строительства судов в зависимости от эпидобстановки. Тем не менее завод готов к увеличению гражданских заказов в 2020 году.

«Сроки завершения строительства скоростных судов на подводных крыльях «Комета» будут зависеть от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции», — сказали в пресс-службе Минпрома Крыма.

В Республике Крым на 16 апреля 37 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 15 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное.