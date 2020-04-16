Школьник из Севастополя победил в международной конференции МФТИ

Как пояснил «Севастопольской газете» научный руководитель юного изобретателя, директор Севастопольской Малой академии наук Сергей Пасеин, такое решение приняло жюри конференции, состоящее из четырех ведущих преподавателей этого именитого технического вуза — докторов и кандидатов наук.

Молодой человек представил их вниманию сорокаминутную презентацию на тему «Проектирование энергоэффективного роботизированного комплекса для создания строительных блоков на космических объектах». Причем, по условиям конкурса, участники после заочного отборочного тура должны были защищать свои работы очно. Однако в силу известных обстоятельств, такой формат был заменен на онлайн-защиту.

— Даниил — очень талантливый ребенок, уже на протяжении нескольких лет он развивает свой проект. Его изобретение, в первую очередь, касается разработки высокотехнологичного энергоэффективного комплекса, который может быть использован в условиях космоса. Второе направление связано с технологией получения особого строительного материала и использования его на Луне или, возможно, на Марсе. Речь идет лунном реголите (иначе, лунной пыли), которую можно спекать с помощью лазера в блоки, а уже их использовать в качестве стройматериала. В настоящее время разработанная им система дополнена линейкой лазеров, для повышения эффективности использования и возможности использования других стройматериалов, — рассказал С.Пасеин.

Преподавателей легендарного физтеха определенно заинтересовал проект юного изобретателя. В процессе защиты они задали ему множество вопросов, на которые молодой человек отвечал уверенно и весьма убедительно. В результате эксперты заслуженно присудили ему победу в секции «Аэрофизика и космические технологии».

Еще одним бонусом стали гарантированные преференции, на которые Д.Козырицкий может рассчитывать, если после окончания школы решит продолжить свое образование в МФТИ.​