С причала рыбачил нарушитель самоизоляции

Гражданин К. 8 апреля рыбачил на причале «Аполлоновка» в медицинской маске. Там его и застал патруль департамента общественной безопасности и выписал административный штраф. Дело передали в Нахимовский суд.

Суд, приняв во внимание согласие лица с инкриминируемым ему правонарушением, назначил К. штраф за нарушение правил поведения при введении режима

повышенной готовности (ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ) в минимальном размере — в одну тысячу рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило, сообщила пресс-служба Нахимовского районного суда Севастополя.