Православные храмы временно закрыли
Руководство Симферопольской и Крымской епархии приняло решение на Пасхальной неделе закрыть храмы для посещения.
В связи с поступившим циркулярным письмом от руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения полуострова руководство Симферопольской и Крымской епархии с 15 апреля по 19 апреля включительно приостановило посещение гражданами храмов.
Исключение сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.
Религиозные обряды и церемонии будут транслироваться в интернете и по телевидению, говорится в сообщении на сайте епархии.
Севастопольское Благочиние относится к Крымской епархии.
Напомним, что католические храмы Крыма и Севастополя в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 закрыты для посещения с 15 марта.