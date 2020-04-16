Православные храмы временно закрыли

Руководство Симферопольской и Крымской епархии приняло решение на Пасхальной неделе закрыть храмы для посещения.

В связи с поступившим циркулярным письмом от руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения полуострова руководство Симферопольской и Крымской епархии с 15 апреля по 19 апреля включительно приостановило посещение гражданами храмов.

Исключение сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений.

Религиозные обряды и церемонии будут транслироваться в интернете и по телевидению, говорится в сообщении на сайте епархии.

Севастопольское Благочиние относится к Крымской епархии.

Напомним, что католические храмы Крыма и Севастополя в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 закрыты для посещения с 15 марта.