Не все 80-летние пенсионеры получат дополнительную выплату

Когда россиянин достигает возраста 80 лет, сумма его пенсионного обеспечения увеличивается, а именно: удваивается размер фиксированной выплаты, входящей в состав страховой пенсии по старости.

В 2020 году размер фиксированной выплаты составляет 5686,25 рубля. Это означает, что к страховой пенсии по старости (фиксированная выплата плюс страховая часть пенсии) будет добавлено 5686,25 рубля.

Заявление для установления повышенной фиксированной выплаты подавать не требуется. Перерасчет производится автоматически со дня достижения пенсионером требуемого возраста.

Но следует отметить, что при достижении 80 лет фиксированная выплата не удваивается:

— инвалидам I группы, получающим страховую пенсию по старости, поскольку фиксированная выплата указанной категории граждан изначально (при назначении пенсии) устанавливается в увеличенном размере;

— 80-летним пенсионерам, получателям социальной пенсии;

— 80-летним пенсионерам, получателям страховой пенсии по случаю потери кормильца.

В то же время получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют право обратиться за пересчетом именно своей страховой пенсии по старости, в которой фиксированная выплата будет удвоена. И в случае, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца, — перейти на нее.

Важно! На установление повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 80-летним крымчанам и севастопольцам влияет сохраненный размер пенсии. Напомним, сохраненная пенсия не индексируется и не пересчитывается, а фиксированная выплата удваивается только к российской пенсии. Как только российская пенсия превысит размер сохраненной, с этого момента пенсионер увидит повышение своей страховой пенсии по старости, сообщила пресс-служба Государственного учреждения — Отделения ПФР по Севастополю.

Справка

С 1 апреля 2014 года украинские пенсии были переведены в рубли по установленному курсу 3,8. Далее поэтапно по указу Президента РФ пенсии были увеличены в два раза. Тот размер пенсии, который выплачивался пенсионерам на 31 декабря 2014 года, стали называть «сохраненным размером».

С 1 января 2015 года пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны по российскому законодательству. И если размер российской пенсии оказался меньшим, продолжили выплачивать сохраненную пенсию — т.е. в большем размере.