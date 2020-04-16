Еще четверо заболевших коронавирусом и четвертая неделя самоизоляции
Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось еще на четыре человека. Информация об этом озвучена 16 апреля врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.
По его словам, на утро 16 апреля в стационаре инфекционной больницы находятся 8 человек с подтвержденными случаями заболевания Сovid-19.
— Вчера вечером мы получили новые подтверждения, у нас сейчас дополнительно подтвердилось еще четыре случая, три из них — это контактная группа по женщине, которую мы позавчера доставили в инфекционную больницу, — пояснил врио губернатора, напомнив, что женщина заразилась от приехавшего из Москвы родственника. Теперь диагноз подтвердился у ее дочери и двух ее детей. Ожидаегся подтверждение аналогичного результата по мужу и по тому человеку, который, как предполагается, привез инфекцию.
— Кроме того, вчера подтвердился еще один случай. Это путешествующий турист, который прибыл в Севастополь, вероятно, автостопом, с паломническими целями. Он побыл паломником в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте, после чего ему стало плохо. Он сам добрался, видимо, на общественном транспорте до инфекционной больницы и сегодня госпитализирован. Вчера вечером у него подтвердился диагноз, — продолжил врио губернатора.
По информации чиновника, он договорился с владыкой Каллиником о закрытии монастыря на Фиоленте.
— Братья будут находиться под медицинским наблюдением, по сути, в обсерваторе, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Мы будем оказывать всю возможную помощь, — добавил глава города.
Он также назвал ситуацию тревожной, напомнив, что на сегодня подтвержденных с начала года случаев — уже 12, однако в ближайшее время их будет гораздо больше.
М.Развожаев анонсировал продление режима изоляции еще на одну неделю.
Что касается мер контроля, то, по словам И.Развожаева, к уже имеющимся добавится жесткий паспортный контроль и контроль пропусков на въезде и на выезде.
— У нас есть несколько человек, которые вернулись из дальних поездок, они взяты под медицинское наблюдение, — сказал М.Развожаев. После того, как полностью возьмем под контроль все ситуции и не будем допускать новых вспышек, можно будет обсуждать изменение режима функционирования города внутри, — подытожил он сказанное.