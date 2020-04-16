Дела о нарушении режима самоизоляции начинают рассматривать в судах

В Нахимовском районном суде Севастополя 16 и 28 апреля будут рассматриваться дела об административных правонарушениях, поступившие из Департамента общественной безопасности города в отношении троих местных жителей.

Указанные лица находились вне места своего проживания без уважительных причин.

Как уточнили в пресс-службе Нахимовского районного суда, 16 апреля будет рассмотрено дело в отношении одного человека по нарушению, предусмотренному ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ — Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Эта статья введена в Кодекс РФ об административных правонарушениях 1 апреля 2020 года.

При этом из-за угрозы распространения на территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции до 30 апреля суды Севастополя рассматривают только категории дел безотлагательного характера (об избрании меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего), а также в порядке приказного, упрощенного производства.

Как сообщала пресс-служба правительства города, жители Севастополя не проявляют высокой сознательности при соблюдении режима самоизоляции. Но специальные патрули контролируют перемещение граждан, выявляя нарушителей режима и выписывая админпротоколы. Среди таких нарушителей — житель Балаклавы, который в состоянии алкогольного опьянения находился в парке Победы. Другой мужчина, проживающий на пр.Генерала Острякова выгуливал собаку в парке Победы, когда это можно делать только в 100 метрах от дома.

Напомним, что указом врио губернатора Севастополя от 17 марта 2020 №14-УГ «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности» на граждан возложена обязанность не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом.