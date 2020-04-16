Будут перекрывать Фиолентовское и Камышовское шоссе

Полное ограничение движения транспортных средств вводится:

— 17 апреля с 8.00 до 18.00 от Фиолентовского кольца до ул.Шевченко;

— 18 апреля с 8.00 до 18.00 на участке Камышовского шоссе от 5-го км до ул.Индустриальная, а также на участке от ул.Шевченко до остановки «Новый Рыбкомбинат»;

— 25 апреля с 8.00 до 18.00 на Фиолентовском кольце по направлению на Фиолент, а также на участке Камышовского шоссе от ул.Индустриальная до Фиолентовского кольца.

Севавтодор приносит извинения водителям за доставленные неудобства.