Внучка обокрала свою бабушку

Полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже 126 тысяч рублей с пенсионной банковской карты пожилой жительницы Севастополя.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 81-летняя жительница города, сообщив, что с её пенсионной банковской карты были похищены 126 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства происшествия, установили личность злоумышленницы и задержали ее. Оказалось, что хищение совершила 24-летняя внучка пострадавшей.

Девушка, навещая бабушку дома, незаметно взяла пенсионную банковскую карту и обналичила ее в ближайшем банкомате. Незаконные действия нарушительницы зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в банкомате.

Заявительница, обнаружив пропажу, сразу же заявила в полицию. Внучка призналась в содеянном.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.