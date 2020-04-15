В Крыму задержаны украинские шпионы

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих гостайну и вербовку российских граждан.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, российской контрразведкой пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником украинской военной разведки Олегом Ахмедовым.

В состав группы входили военнослужащая Вооруженных Сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы.

В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

Задержанная женщина имеет несовершеннолетних детей. По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных получена в рамках расследования уголовного дела, о возбуждении которого ФСБ России сообщалось в январе 2020 года. Фигурантом указанного дела является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Республики Крым тайники с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он скрытно доставил с территории Украины.

Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории Российсктй Федерации.