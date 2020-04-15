В Крыму два новых случая коронавирусной инфекции

На утро 15 апреля в Республике Крым зарегистрировано два новых случая новой коронавирусной инфекции. Всего выявлено 34 больных. 24 случая завозные, 10 — местные.

Один из заболевших — житель Раздольненского района. Он проходил лечение в Москве в НИИ травматологии и ортопедии, а когда вернулся, соблюдал меры самоизоляции и имел минимальный круг контактов.

Второй случай сложнее. Жительница Ялты, приехавшая из Москвы, госпитализирована в инфекционное отделение местной больницы. Но шесть членов ее семьи, в том числе двое детей, отказались от обсервации. Поэтому их будут помещать туда принудительно.

«На сегодня Ялта в числе лидеров по количеству заболевших», — сообщила руководитель межрегионального отделения Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

В Севастополе на утро 15 апреля новых случаев заболевания не выявлено: восемь заболевших, четверо из них выздоровели, в инфекционной больнице под наблюдением находятся 64 человека. Под домашним наблюдением — 1248 человек. Контактировавший с заболевшими медперсонал больницы №3 и больницы №4 переведен в обсервацию на базе отдыха «Изумруд». А городские власти наконец-то заметили, что там нет отопления.