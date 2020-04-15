Севастопольские рыбаки собрались на путину в Каспийское море

«Первое судно выйдет в этом году. Есть определенные проблемы с регистрацией в морском регистре судоходства, и пока у нас в этом регистре только одно судно — средний рыболовный траулер с морозильной камерой. Это будет осенняя часть путины, и хорошо, если они получат одну тысячу тонн. В этом году только начало работы, «пристрелка», — сказал В.Сивочуб.

Он добавил, что в следующем году на работу в Каспийском море планируется направить еще два траулера и начать работу в Каспийском море с начала сезона.

По его данным, сейчас в Каспийском море после 20-летнего перерыва возобновляется промышленный лов кильки, которая раньше была основным промысловым видом в этих водах. В последние годы научные исследования показали стабильный рост объема этого биоресурса, в то время как в Черном и Азовском морях ожидается сокращение объема основной промысловой рыбы — хамсы.

В.Сивочуб отметил, что участие севастопольских рыбаков в вылове каспийской кильки поможет обеспечить российских потребителей мелкой рыбой и одновременно снизить нагрузку на Черное и Азовское моря.

В 2019 году к вылову по итогам научных исследований рекомендовано 100 тысяч тонн каспийской кильки, столько же — в 2020-м. Первые суда, принадлежащие предприятиям Краснодарского края, в октябре уже начали промысел в Каспийском море, и он оказался эффективным. Однако малотоннажные суда не могут освоить рекомендованный учеными объем каспийской кильки.