Ребенка убил телевизор

В Республике Крым проводится проверка по факту гибели четырехлетней девочки, скончавшейся в результате падения на нее телевизора. Трагедия произошла в поселке городского типа Черноморское.

В правоохранительные органы 14 апреля поступила информация, что в медицинском учреждении скончался ребенок, доставленный с травмой головы.

Следствие установило, что в день трагедии мать девочки была на работе, а отец ушел в магазин, оставив дочь под присмотром прабабушки, которая самостоятельно не может передвигаться. В его отсутствие на девочку упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенок был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации.

В рамках процессуальной проверки организованы все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшей трагедии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и Севастополю.