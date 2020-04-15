Детский парк должны отремонтировать до конца года

Объявление о конкурсе по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта детского парка им.Байды стоимостью около 102 миллионов рублей размещено на сайте госзакупок.

Заказчик — ГБУ «Парки и скверы». Предполагается, что этот главный детский парк Севастополя, который раньше назывался «Комсомольским», будет разделен на тематические зоны: входную, центральную аллею с фонтаном, аттракционы, два городка для детей разных возрастов, зону для родителей, памп-трек, тихого отдыха с площадками и общественного туалета.

Проект разработало воронежское ООО «Инжсервис». Техническое задание предусматривает ремонт фонтана и скульптур, замена технологического оборудования; мощение дорожек и площадок вибропрессованной плиткой; замена бордюров и ремонт подпорных стен; установка скамеек и урн; работы по озеленению; установка освещения и системы полива; организация безбарьерного входа для маломобильных групп населения.

На территории сквера обустроят газоны и высадят деревья и кустарники различных пород: лавровишню, робинию псевдоакацию, каштан, клен, сливу, софору японскую, жимолость душистую, самшит вечнозеленый, платан западный, вишню обыкновенную, шелковицу, багрянник европейский, гибискус, чубушник, сирень.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие и благоустройство Севастополя» и финансируется из городского бюджета. Работы должны быть завершены 30 ноября 2020 года.