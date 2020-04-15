Борца с видеокамерами на дорогах вычислили и наказали

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя установили и задержали 37-летнего местного жителя за порчу переносной видеокамеры фиксации нарушений ПДД.

Нарушителя удалось вычислить при помощи этой самой системы автоматической фиксации.

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что водитель автомобиля «Шкода» остановился возле передвижного комплекса видеофиксации, залил камеру краской из баллончика и скрылся.

С помощью камер объективного контроля было установлено направление передвижения автомобиля, а позже — и местонахождение нарушителя — 37-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Севастополю.