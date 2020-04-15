Больницу №3 будут ремонтировать

О неудовлетворительном состоянии городской больницы №3 им.Даши Севастопольской руководство города и департамента здравоохранения знали, но все равно решили организовать там обсерватор.

Проблемы стали решать только после того, как пациенты в соцсетях начали возмущаться ужасными санитарными условиями: один туалет на 64 человека, общий коридор и отвратительное питание.

— То, что там один туалет на этаже, все мы прекрасно знаем — я пять раз был в этой больнице, — объяснил врио губернатора Севастополя на аппаратном совещании 13 апреля. И сделал вывод: «какие уж есть условия, такие есть».

Однако после нового выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией в очередной больнице, на этот раз №4, глава города дал указание перевести людей и из больницы №3 в обсерватор на базу отдыха «Изумруд».

Но в новом обсерваторе оказалось очень холодно — на базе отдыха не предусмотрено централизованное отопление. Проблему решали в оперативном режиме: выдали дополнительные одеяла, переключили сплит-системы на обогрев, привезли масляные обогреватели.

— Все, что должно быть в распоряжении обсерватора, полностью соблюдается. Медицинский персонал в полном облачении проводит термометрию, разносит еду, — оценил изменение ситуации М.Развожаев, побывав в «Изумруде» 14 апреля.

С проблемами больницы №3 тоже решили разобраться. Вот уж, действительно, не было бы счастья, так несчастье помогло. Нынешняя ситуация позволила наконец-то критически оценить состояние медучреждения, которое еще недавно позиционировалось департаментом здравоохранения чуть ли не как образцовое. Более того, регулярно принимавшее на лечение ветеранов и людей старшего возраста.

— После того, как мы всех пациентов и медработников перевезли, я принял решение, что больше не нужно искушать судьбу. Проект реконструкции больницы уже вышел из экспертизы. Правый корпус — в процессе ремонта, сейчас начинаем делать левый, чтобы потом вернуться в нормальные корпуса, — прокомментировал решение не открывать больницу, а наконец-то начать в ней капитальный ремонт врио губернатора.