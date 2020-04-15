Автобусы между городами не будут ходить до 30 апреля

Продажа билетов на междугородные маршруты от автостанций Крымавтотранса полностью ограничена до 30 апреля. Данная мера связана с профилактикой предупреждения распространения коронавирусной инфекции на полуострове Крым.

Пассажирские перевозки в пригородном направлении продолжаются. Работа транспорта осуществляется по режиму выходного дня с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Предприятие «Крымавтотранс» рекомендует пассажирам перед поездкой обращаться за получением справочной информации о расписании движения пригородного транспорта на «горячую линию» по телефону +7 (978) 835-75-57.