Застройщик деньги получил, а квартиры не предоставил

В Севастополе, на участке, предназначенном для садоводства, строился трехэтажный многоквартирный дом. На квартиры нашлись покупатели, заплатившие застройщику почти семь миллионов рублей.

Прокурорской проверкой установлено, что с октября 2017-го по март 2019 года собственник и застройщик земельного участка в товариществе собственников недвижимости (ТСН) «Куликово поле» привлек на строительство трехэтажного дома денежные средства граждан. Но стройка на данном участке велась незаконно, так как земля отведена для садоводства и огродничества.

Несмотря на подписанные договоры, квартиры дольшики не получили. Деньги покупателей застройщик растратил по собственному усмотрению. В результате участникам строительства был причинен ущерб на сумму более 6,8 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.