Выявили очередного заразившегося коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом, находящихся на лечении в инфекционной больнице Севастополя, увеличилось еще на одного пациента. На сей раз заболела пожилая женщина — мать человека, который вернулся из Москвы.

«Ситуация типичная. Опять мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил. Это было еще несколько дней назад, до введения моего указа об обязательной обсервации возвращающихся из эпидемиологически неблагополучных регионов», — прокомментировал информацию о новом больном врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, мужчина не сообщил о своем посещении столицы, и в итоге заразил пожилую мать, которая сейчас находится в инфекционной больнице, ее забрали с высокой температурой и симптомами ОРВИ.

Как предполагает врио губернатора, у самого мужчины тоже, скорее всего, подтвердится диагноз, пробы у него уже взяты.

Впрочем, глава города полагает, что в ближайшее время количество заболевших неминуемо вырастет.

По его словам, по первой контактной группе шесть человек сегодня переедут в инфекционную больницу для забора анализа. По второй группе еще 10 человек будут находитья на режиме самоизоляции.

— Сегодня получается, что в Севастополе восемь подтвержденных диагнозов: четверо выписались, четверо находятся в инфекционной больнице, — подытожил М.Развожаев.

По его мнению, все случившееся — это последствие безалаберности и разгильдяйского отношения к самоизоляции со стороны жителей Севастополя. Поэтому меры контроля нужно ужесточать.