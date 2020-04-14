В магазинах запретили продавать стройматериалы

Запрет на продажу строительных материалов введен с 13 апреля 2020 года соответствующим Указом врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава города внес изменения в подписаныый им же предыдущий Указ от 17.03.2020 №14-УГ «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности».

Вносимыми изменениями запрещается продажа строительных материалов в торговых объектах всех видов, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, а также доставки заказов.