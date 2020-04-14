В Крым идут дожди

В среду, 15 апреля, холодный атмосферный фронт принесет на полуостров долгожданные дожди. Такой прогноз сделали в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночная температура воздуха существенно не изменится, а дневная понизится на 8-10 градусов и составит +8…+13°. Ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 17-22 м/с.

В степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки.

В Севастополе 15 апреля будет облачно. Ночью и днем дождь. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +7…+9°.

Из-за отсутствия осадков этой осенью и зимой водохранилища полуострова наполнены менее чем на половину.