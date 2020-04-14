В инфекционной больнице — трое заболевших Covid-19

По состоянию на утро 14 апреля в стационаре городской инфекционной больницы находятся три пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Всего в инфекционной больнице под наблюдением медиков находятся 48 человек, под наблюдением по месту жительства — 558.

В пансионат «Изумруд», переведенный в режим обсерватора, 13 апреля помещены пациенты и сотрудники больницы №3 им.Даши Севастопольской, которая с 9 апреля была на карантине. Туда же отправлены медработники больницы №4, контактировавшие с заболевшей коронавирусной инфекцией пациенткой. Еще 25 пациентов из больницы №3 переведены в больницу №9.

Для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения коронавируса необходимо обращаться по телефону: (8692) 41-77-07.

По данным Роспотребнадзора на утро 14 апреля в Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2365 человек, из которых на дому — 2142, в стационарах — 61, изолировано в обсерваторы — 162. Всего выявлено 32 положительных на Covid-19, выздоровело — 13.