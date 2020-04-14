Строят многоквартирные дома на садовом участке

Прокуратура Гагаринского района провела проверку законности привлечения денежных средств граждан для строительства жилых домов на земельном участке №47 в садовом товариществе ТСН «Рыбак-3».

По результатам проверки было установлено, что строительство двух многоквартирных домов производится незаконно на участке для ведения садоводства. Под видом участия в долевом строительстве застройщиком были привлечены денежные средства трех граждан на сумму свыше трех миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию для возбуждения уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. На участок наложен арест.