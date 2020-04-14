Сроки уплаты налогов изменились, но не для всех

Для налогоплательщиков, отнесенных к отраслям экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях пандемии и включенных в Единый реестр малого и среднего предпринимательства, перенесены сроки уплаты налогов. Для всех остальных — только сроки предоставления отчетности.

Уточним, что постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ №479 от 10.04.2020) определены отрасли экономики, которые наиболее пострадали в связи с пандемией и ограничениями по предотвращению распространения инфекции. Отнесение к той или иной сфере определяется по коду основного вида деятельности из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Постановлением Правительства РФ от 2.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» перенесены сроки сдачи отчетности для всех организаций и индивидуальных предпринимателей на три месяца, за исключением налога на добавленную стоимость (срок отчетности по НДС перенесен до 15 мая 2020 года). При этом перенос сроков отчетности для всех налогоплательщиков не влечет за собой продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам).

Уточним, что продлены сроки уплаты по налогам (кроме НДС) исключительно для тех субъектов, которые включены в Реестр малого и среднего предпринимательства и ведут деятельность, включенную в перечень наиболее пострадавших отраслей. В частности, перенесен срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу, установленных соответствующими законами Севастополя.

Указанные платежи и налоги подлежат уплате: за I квартал 2020 года — не позднее 30.10.2020 года, за II квартал 2020 года — не позднее 30.12.2020 года.

Таким образом, несмотря на то, что для всех плательщиков налога на имущество организаций продлен срок представления налоговой декларации за 2019 год, до 30.06.2020 (включительно) срок уплаты налога не переносится.