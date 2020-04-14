СевГУ запускает бесплатные курсы по темам ЕГЭ
Серию онлайн-курсов для выпускников школ проведет Севастопольский госуниверситет. Ведущие преподаватели — эксперты ЕГЭ подробно разъяснят темы, правила, алгоритмы решения задач, вызывающих наибольшие затруднения на едином государственном экзамене.
Курсы бесплатны и открыты для всех желающих в видеоформате, сообщила проректор СевГУ по профориентационной работе Ирина Авдеева.
Будет доступно онлайн-консультирование и можно будет задать уточняющие вопросы. Все материалы будут размещаться на сайте СевГУ в разделе Подготовка к ЕГЭ в режиме онлайн и в группе ВК «Абитуриент СевГУ».
«Чтобы выбрать самые сложные задания, сотрудники СевГУ совместно с Департаментом образования и науки Севастополя проанализировали данные, опубликованные Федеральным институтом педагогических измерений, и выделили ряд заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников, сдававших ЕГЭ в 2019 году. Для работы были взяты темы, в которых допустили ошибки более 50% участников экзамена», — рассказала И.Авдеева.
Курсы сопровождаются презентациями, для участников будут организованы творческие конкурсы и олимпиады.
Школьники Севатсополя с 6 апреля переведены на дистанционное обечение из-за режима самоизоляции. Сроки ЕГЭ перенесены.