СевГУ запускает бесплатные курсы по темам ЕГЭ

Курсы бесплатны и открыты для всех желающих в видеоформате, сообщила проректор СевГУ по профориентационной работе Ирина Авдеева.

Будет доступно онлайн-консультирование и можно будет задать уточняющие вопросы. Все материалы будут размещаться на сайте СевГУ в разделе Подготовка к ЕГЭ в режиме онлайн и в группе ВК «Абитуриент СевГУ».

«Чтобы выбрать самые сложные задания, сотрудники СевГУ совместно с Департаментом образования и науки Севастополя проанализировали данные, опубликованные Федеральным институтом педагогических измерений, и выделили ряд заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников, сдававших ЕГЭ в 2019 году. Для работы были взяты темы, в которых допустили ошибки более 50% участников экзамена», — рассказала И.Авдеева.

Курсы сопровождаются презентациями, для участников будут организованы творческие конкурсы и олимпиады.

Школьники Севатсополя с 6 апреля переведены на дистанционное обечение из-за режима самоизоляции. Сроки ЕГЭ перенесены.