Право собственности зарегистрировали по фальшивому договору

По обращению местной жительницы прокуратура Гагаринского района провела проверку законности оформления права собственности на земельный участок №32 по Вербеновому проезду в Севастополе.

Было установлено, что в 1993 году по решению Севастопольского горсовета земельный участок площадью шесть соток был передан в частную собственность сыну заявительницы для строительства индивидуального жилого дома. После вхождения Севастополя в состав России собственник сведения об объекте недвижимости в Госреестр не внес.

Впоследствии, когда законный владелец находился за границей, Севреестром на основании сфальсифицированного договора купли-продажи право собственности на земельный участок было зарегистрировано за иным лицом.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления,: мошенничество в значительном размере. Материалы по данному факту направлены в полицию для возбуждения уголовного дела.