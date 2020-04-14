По украинскому паспорту россиян из Крыма не выпускают

Пограничники не дали перейти границу с Украиной женщине, имеющей российское гражданство, но предъявившей в пункте пропуска «Джанкой» украинский паспорт.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 года №763-р гражданка России через государственную границу не пропущена, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Погрануправление напоминает, что в соответствии с указанным распоряжением выезд россиянам за рубеж временно ограничен. Исключение составляют граждане России, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства. Возвращение граждан России осуществляется в прежнем порядке — без ограничений.

В случае возникновения вопросов по порядку пересечения государственной границы Российской Федерации рекомендуется обращаться за консультацией в Пограничное управление по телефонам: (3652) 77-16-71, (3652) 77-16-73, (3652) 77-16-20.