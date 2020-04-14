Отдали госконтракт своему подрядчику

Должностные лица ГБУ «Парки и скверы» оштрафованы на 150 тысяч рублей на нарушения при заключении госконтракта.

Между учреждением «Парки и скверы» и ООО «Бэстюг» в 2019 году был заключен контракт на выполнение работ по обработке зеленых насаждений от клещей на площади 220 га. Как показала прокурорская проверка, подрядчик предоставил документацию, не соответствующую требованиям, но был допущен к участию в электронном аукционе и впоследствии незаконно признан победителем.

По результатам проверки было возбуждено три дела об административных правонарушениях. В результате антимонопольная служба оштрафовала начальника планово-экономического отдела, ведущего специалиста контрактной службы и заместителя руководителя контрактной службы «Парков и скверов» на общую сумму 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратура Севастополя.