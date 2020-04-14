Метеостанции КФУ помогают сельскому хозяйству

Крымский федеральный университет установил восемь автономных метеостанций, с помощью которых можно получать данные, необходимые для эффективной работы аграрной отрасли.

Метеостанции уже установлены в Джанкое, Форосе, Симферополе, Аграрном, Советском, а также в селах Прибрежное, Песчаное и Маленькое. Стоимость установки одной метеостанции составляет порядка 200 тысяч рублей.

«Метеостанции предназначены для точного мониторинга сельхозпроцессов. В первую очередь мы расставляем их там, где есть наши сельскохозяйственные предприятия. Они автономны, работают от солнечной энергии и передают данные по каналу сотовой связи. Мы планируем получить необходимые сертификаты до конца года, а в будущем — предоставлять платные услуги заинтересованным предприятиям», — рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

С помощью метеостанций можно получить такие данные, как температура воздуха, атмосферное давление, осадки, скорость и направление ветра, а также уровень ультрафиолета. По словам М.Сергеева, это позволит решить многие проблемы в сельскохозяйственной отрасли. Например, защитить теплолюбивые растения от возвратных заморозков или узнать о возможности нашествия вредителей.

Как объяснил ученый, вредители, как и растения, развиваются в комфортных для них условиях. Собирая данные с метеостанций, можно увидеть, например, что за последние 6-8 месяцев сумма активных температур или количество влаги были достаточными для начала развития того или иного вредителя. Соответственно, это говорит о необходимости обработки сельскохозяйственных территорий средствами защиты растений. И наоборот, знание этой информации позволит сэкономить на защите растений, если вероятность развития вредителя крайне мала.

Кроме того, после сбора достаточного количества данных ученые Крымского федерального университета смогут приступить к составлению более точного для полуострова прогноза погоды.

«Есть огромное количество факторов, которые влияют на прогноз погоды. Если при составлении алгоритма прогнозирования не учитывается специфика того или иного района, результат будет неточным. Именно поэтому мы часто сталкиваемся с несоответствием прогноза погоды действительности. Когда мы наберем необходимое количество данных с наших метеостанций, подключим математиков, экологов и климатологов, которые наполнят математическую модель для прогноза именно теми факторами, которые необходимы для точного прогнозирования в Крыму», – добавил М.Сергеев.

В ближайшее время метеостанции Крымского федерального университета будут установлены в Черноморском, Феодосии и Керчи. Всего вуз планирует ввести в эксплуатацию 13 метеостанций, сообщила пресс-служба КФУ.