Корабли будут строить, несмотря на пандемию

«28 апреля должны быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе «Залив» в Крыму, два фрегата проекта 22350 на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на «Севмаше» в Северодвинске», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что «строительство боевого флота продолжается в плановом порядке, несмотря на эпидемию коронавируса и сокращение рабочих смен многих предприятий».

Собеседник уточнил, что «28 апреля — это дата, которая стоит сейчас в плане, возможен ее перенос на день-два».

На «Северной верфи» и на «Севмаше» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) не стали комментировать эту информацию. В пресс-службе завода «Залив», в свою очередь, отметили, что на данный момент не располагают какими-либо официальными данными о дате закладки двух УДК.

Как доложил президенту РФ Владимиру Путину 9 апреля глава ОСК Алексей Рахманов, после объявления в стране нерабочего периода в связи с коронавирусом на предприятиях ОСК трудились от 32% до 55% работников. По данным главы корпорации, с этой недели численность задействованного персонала будет увеличена до 56-62%. А.Рахманов добавил, что ОСК соблюдает все правила и инструкции, введенные в связи с карантином.

На «Севмаше», крупнейшем предприятии ОСК, строящем атомные подлодки, сообщили, что возобновили работу в нормальном режиме с понедельника, дома остаются только сотрудники старше 65 лет. Персоналу выдают маски, у сотрудников измеряют температуру на входе, соблюдается дистанция полтора метра между людьми.

Пандемия

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тысяч умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.