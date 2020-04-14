Оплатить проезд в общественном транспорте можно банковской картой «МИР»

С 14 апреля оплатить проезд во всем общественном транспорте Севастополя можно бесконтактной банковской картой российской платежной системы «МИР». Стоимость проезда при этом обойдется дороже, чем при использовании карт ЕГКС.

Нововведение должно предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19. Прием наличных денег в троллейбусах, автобусах и катерах будет минимизирован, сообщил исполняющий обязанности начальника управления транспорта Анатолий Терещенко.

— Благодаря оплате проезда банковскими картами поездки на общественном транспорте станут значительно удобнее и безопаснее. Такая система подходит тем, кто обычно не использует карты ЕГКС. Стоимость проезда по банковским картам приравнена к стоимости проезда за наличный расчет, то есть 19 рублей — за поездку в троллейбусе, 20 — в автобусе и 24 — в катере, — прокомментировал новведение А.Терещенко.

Речь идет только о бесконтактных картах. Если у вас контактная, то ее нужно будет обменять в банке на бесконтактную.

— Система вводится раз и навсегда! — уверенно заявил А.Терещенко.

Для убедительности и получения практического опыта он предложил журналистам проследовать на Графскую пристань, к причалам катеров. Там практические занятия провел исполнительный директор оператора «Единая городская карта Севастополя» Василий Репин.

Для наглядности напротив кассовых павильонов установили терминал самообслуживания, очень напоминающий привычные троллейбусные валидаторы. Оплата производится простым прикладыванием карты: должна появиться зеленая галочка, после чего аппарат выдает бумажный билет, с которым можно идти на посадку. В троллейбусах валидатор билеты не выдает.

— В ближайшее время рядом планируем установить еще один аппарат, еще два будут установлены на Северной стороне, — пояснил В.Репин.

Напомним, что 23 марта директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев пообещал запустить систему оплаты проезда в общественном транспорте электронными бесконтактными картами «МИР» до 29 марта, однако сделать это удалось лишь через полмесяца. Как пояснил В.Репин, это связано с технической настройкой системы.

Остается добавить, что действие карт ЕГКС восстановлено в полном объеме, без каких-то ограничений для льготников, отмененных в конце марта. И посылки в почтовых отделениях уже выдают.