Закрытых на карантин в больнице №3 переведут в «Изумруд»

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Севастополе было решено перевести медперсонал больницы №3 и пациентов, которые не нуждаются в медицинской помощи, в обсерватор на базе отдыха «Изумруд» в Ласпи.

Тех пациентов, кому медицинская помощь необходима, переведут в больницу №9. Ее сделали многопрофильной больницей для принятия пациентов с острыми хирургическими и терапевтическими патологиями, имеющих отягощенный эпиданамнез по COVID-19.

Напомним, что попавшие 9 апреля в карантин пациенты больницы №3 жаловались на отсутствие элементарных санитарных удобств в этом медицинском учреждении (один туалет на два этажа, общий коридор) и плохое питание. Они просили перевести их на карантин в домашних условиях.